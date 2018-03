Gela, incendiati tre furgoni per consegna pacchi

Gela - Tre furgoni della ditta «Courier Pack» di Gela, adibiti alla consegna di pacchi per conto di agenzie di spedizioni, sono stati distrutti, la notte scorsa, da un incendio di sospetta natura dolosa divampato in via Donatello, nel cantiere «Cantina Sociale» a nord della città. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indaga la polizia. All’esame degli inquirenti le immagini di alcune videocamere di sorveglianza della zona.