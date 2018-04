Chiuso al traffico cavalcavia pericolante tra Porto Empedocle e Caltanissetta

CALTANISSETTA - Un cavalcavia che sovrasta un tratto della statale 640 Porto Empedocle-Caltanissetta alle porte del capoluogo nisseno è stato interdetto al traffico perché pericolante. Il cavalcavia si trova immediatamente dopo lo svincolo per la zona industriale viaggiando in direzione di Caltanissetta e subito dopo l’hotel Ventura in direzione di Agrigento.