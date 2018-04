Non supera esami all'università e tenta suicidio da viadotto

Caltanissetta - Sarebbe caduto in depressione per le difficoltà riscontrate nell’affrontare alcuni esami universitari e per questo avrebbe maturando l’idea di farla finita lanciandosi da un viadotto. Ma il provvidenziale intervento di una pattuglia della Polizia Stradale di Caltanissetta, intervenuta lungo il raccordo della “640” per Pietraperzia, ha fatto sì che il giovane nisseno mettesse in atto l’insano gesto.

Intorno alle 11,30 infatti i due poliziotti, impegnati in un servizio di perlustrazione lungo la strada che collega Caltanissetta con Pietraperzia, si sono avvicinati ad un’auto in sosta lungo il viadotto, accertando che la persona che era a bordo (uno studente universitario nisseno di 22 anni, iscritto a Medicina) era in stato confusionale ed aveva quindi bisogno di immediato sostegno. Con estrema cautela gli agenti hanno cominciato a parlare con lui sino a convincerlo ad accettare di fare ritorno a Caltanissetta e di fermarsi con loro negli uffici della Polizia Stradale.

Nel frattempo è stata contattata la madre, la quale ha ammesso che il figlio era uscito da casa qualche ora prima dicendole che voleva “farla finita”. Il giovane è stato immediatamente raggiunto dai genitori, da una psichiatra e da una psicologa che lo hanno in cura. Poco alla volta, il ragazzo avrebbe confermato che il proprio stato di depressione era conseguente alla delusione per non essere riuscito a superare alcuni esami.

Superato il momento di crisi, il giovane ha fatto rientro in casa assieme ai propri genitori.