Custode di un cantiere travolto da cancello "piegato" dal vento: ferito

GELA (CALTANISSETTA) - Nella zona industriale di Gela un uomo di 54 anni, custode di un cantiere, è stato travolto dal crollo di un pesante cancello, abbattuto da una violenta raffica di vento. Soccorso e trasportato in ospedale, è stato sottoposto ad accertamenti radiologici e clinici e ricoverato con prognosi riservata come politraumatizzato. Non è in pericolo di vita. Nel resto della città ci si sono stati alberi spezzati, cartelloni pubblicitari abbattuti, tettoie sradicate e portate via dal vento violentissimo che in più punti ha sparso per strada i sacchetti dei cumuli di spazzatura che non vengono rimossi da 15 giorni per una controversia tra Comune e gestore del servizio.