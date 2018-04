Incendio all'Eurospin di Gela: probabile la matrice dolosa

PALERMO - Un incendio di sospetta natura dolosa ha danneggiato, la scorsa notte a Gela, le porte e l’area d’ingresso di un hard discount Eurospin, in via Butera. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Modesto il bilancio dei danni.



La Eurospin (che opera in Italia e in Slovenia) a Gela ha riaperto i battenti da poche settimane, dopo una lunga gestione concessa a terzi in franchising e dopo una lunga vertenza sindacale sui livelli occupazionali. Le forze dell’ordine hanno avviato indagini, non escludendo alcuna ipotesi, nemmeno quella dell’atto intimidatorio a scopo di estorsione.