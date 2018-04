Al via consultazione su metanodotto Malta-Sicilia

Roma - Parte la consultazione pubblica sul progetto di metanodotto di interconnessione Italia-Malta. Come si legge sul sito del ministero dello Sviluppo economico, la consultazione si concluderà il prossimo 20 maggio e, nell’ambito del procedimento, sono previsti in Italia tre incontri a Gela, Palermo e Roma. Il progetto, promosso dal ministero maltese dell’Energia e della gestione delle acque, è incluso nell’elenco predisposto dalla Commissione europea dei Progetti di Interesse Comune (Pci).

Il progetto gasdotto Malta-Sicilia prevede una capacità di circa 2 miliardi di metri cubi l’anno e consiste in una condotta della lunghezza complessiva di 159km in grado di operare in modalità bidirezionale tra Gela, in Sicilia, e Delimara, a Malta. La lunghezza della condotta del tratto onshore in Sicilia è di circa 7,1 km (tra il terminale e il punto di approdo della condotta) mentre la condotta lunga 0,7 km attraversa la penisola di Delimara attraverso un metodo senza scavo dall’approdo di Malta fino alla stazione terminale di Delimara. Il progetto collegherà Malta alla rete europea del gas e contribuirà all’integrazione del mercato interno dell’energia. Dei 151 km del percorso offshore, 63 km si trovano all’interno delle acque territoriali italiane e altri 28 km si trovano nelle acque tra il limite territoriale italiano e la linea mediana tra Italia e Malta. La profondità massima raggiunta dalla condotta è di 158 metri sotto il livello del mare. I tre incontri in Italia per la presentazione e la discussione del progetto sono programmati a Gela per domani, 17 aprile, a Palermo per mercoledì, 18 aprile e Roma per giovedì 19 aprile, presso l’auditorium via Veneto.