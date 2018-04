Bomba d'acqua a Caltanissetta: strade, negozi e scantinati allagati

CALTANISSETTA - Allagamenti in negozi e scantinati, autovetture trascinate dalla furia dell’acqua ma per fortuna nessun danno al momento a persone dopo la bomba d’acqua e grandine caduta su Caltanissetta nel primo pomeriggio. L'abbondanza e la violenza dell’acqua precipitata su Caltanissetta ha fatto saltare i tombini in diverse zone basse e fatto saltare anche i sistemi fognari di alcuni negozi dove i proprietari sono all’opera assieme ai vigili del fuoco per svuotarli dal fango.