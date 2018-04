Caltanissetta, il sindaco al vincitore del Superenalotto: «Investa parte dei soldi per la città»

Appello del sindaco di Caltanissetta Giovanni Ruvolo al vincitore del Superenalotto: «Una parte della vincita la investa sulla città e sui giovani». Il primo cittadino nisseno ha deciso di inviare una lettera virtuale all’anonimo fortunato che martedì scorso ha centrato il 6, conquistando un montepremi record di poco più di 130 milioni di euro.

«Una quantità consistente di risorse - ragiona Ruvolo - che potrebbe in parte essere investita nell’economia della città. Quanto avvenuto - aggiunge - è un evento bello e positivo. Mi rivolgo quindi al vincitore o alla vincitrice, affinché dopo una prima fase probabilmente di frastornamento, in cui sarà stato necessario trovare un equilibrio, possa adesso immaginare che una parte di questa vincita possa ricadere sulla collettività». Ruvolo auspica «non elargizioni a titolo di liberalità, ma investimenti sostenibili in alcuni settori in cui la città sta scommettendo con ottime potenzialità di crescita e di successo. Investimenti nell’agroalimentare, dove l’economia sta puntando molto. Ad esempio con l’acquisto di terreni per le colture di mandorle e pistacchi, prodotti che stanno alla base del torrone - spiega - , una specialità che tutti siamo impegnati a promuovere. Oppure un investimento nella produzione di grani antichi, che stanno configurando una nicchia redditizia del comparto agroalimentare».

Per il sindaco di Caltanissetta un’altra idea potrebbe essere quella di acquistare strutture nell’ambito del territorio del Comune «da destinare a incubatori d’impresa soprattutto per i giovani in cui realizzare progetti in co-working, incentivando lo sviluppo di nuove professionalità. Un investimento nella città e nei giovani, in modo che questa vincita, oltreché quella dei fortunati giocatori, possa cambiare la vita della città».

Ruvolo lancia un appello finale invitando il destinatario della sua missiva virtuale «a puntare su settori strategici e lasciare al territorio un segno di una vincita consistente che non passi inosservata. L’amministrazione - conclude - si mette a disposizione per realizzare questi o altri progetti, garantendo il massimo riserbo al vincitore o alla vincitrice che voglia raccogliere l’appello».