Teatro Caltanissetta, Ovadia lascia direzione: «Bellissima esperienza, felice di seminare futuro»

Troviamo Moni Ovadia impegnato a Palermo nelle prove di Liolà che nell’anno delle celebrazioni per i 150 anni dalla nascita di Pirandello il Biondo produce assieme ai teatri comunali di Enna e Caltanissetta e alla Fondazione “Pirandello” di Agrigento. In dialetto agrigentino definita dall’autore «commedia campestre in tre atti», Moni Ovadia, Mario Incudine e Paride Benassai trasformano le scanzonate vicende di Liolà in una vera opera musicale. L’operazione che mette assieme quattro città e i loro teatri è uno dei risultati ottenuti da Moni Ovadia durante i tre anni alla guida del Teatro Comunale “Regina Margherita” di Caltanissetta con la condirezione di Mario Incudine, che ora lascia sostituito da un direttore nisseno, Aldo Rapè, uomo di teatro apprezzato in Italia e all’estero.

«Siamo molto soddisfatti del progetto drammaturgico. E’ la migliore compagnia con cui abbia lavorato: Rori Quattrocchi e Stefania Blandeburgo e poi Mario che è come un figlio, è un dono per me l’incontro con Mario, artista dotatissimo, talento deflagrante. Tanti altri attori di valore e un gruppo di giovani della scuola del Teatro Ditirammu di Elisa Parrinello».

La rete teatrale com’è nata?

«E’ nata dalla collaborazione fra Caltanissetta con la mia direzione e Enna con quella di Incudine. I sindaci si sono incontrati. E’ una ditta, un sodalizio che permetterà ai nomi dei due teatri di circuitare».

Vogliamo tirare un bilancio dell’esperienza nissena?

«Grande esperienza. Devo ringraziare il sindaco Giovanni Ruvolo, presenza costante: intellettuale, uomo colto, attento. I nisseni sono gentili, mi hanno mostrato grande affettuosità anche quando l’anno scorso un malore mi ha impedito di espletare con maggiore impegno il mio compito. Abbiamo portato il teatro musicale, eccellenze del teatro di prosa. Avevo chiesto l’impegno per 3 anni e ho passato il testimone. Ho reso gratuitamente il mio impegno. Ci sono state anche malevolenze, un articolo violentissimo fatto di acrimonia e di calunnia, però non voglio lamentarmi. Sono entrato in una fase della mia vita, ho 72 anni, in cui m’intristisce semmai il futuro del teatro. Ho avuto attacchi che non erano critiche: le critiche anche severe le apprezzi se ne riconosci l’onestà. Con chi getta fango solo per proprio vantaggio, ho imparato a regolarmi col “non ti curar di lor ma guarda e passa”. Non parliamo di quella cloaca mediatica che è Facebook, (non tutto ovviamente). Abbiamo avuto costi degli spettacoli ridotti rispetto ai prezzi di mercato grazie ad artisti che mi stimano e sono venuti per me».

Filumena Marturano con Geppy Gleijeses e Mariangela D’Abbraccio, Giovanna d’arco – a santuzza con Aldo Rapè e Rosario Petix, La scuola con Silvio Orlando, l’Orchestra di Piazza Vittorio. Un cartellone che ha messo Caltanissetta definita “Piccola Atene” al centro della vita culturale dell’isola.

Ma insomma l’accusano di aver approfittato?

«Io sono antropologicamente, eticamente in capace di pensare ai soldi e al potere sennò a quest’ora avrei diretto tre teatri o sarei al ministero. Casaleggio mi ha invitato a un convegno e alcuni giornali hanno scritto “Ovadia bussa alla porta”: non ho bussato, non salto sul carro del vincitore. Lo avrei fatto semmai 50 anni fa quando ero giovane, carino e biondo. Ho criticato anche quelli che votavo!».

Il Teatro di Caltanissetta è stato riaperto nel 1999, dopo 25 anni di chiusura, con la consulenza artistica di Pamela Villoresi : hanno fatto cose interessanti ma, dice Ovadia «ci si era un po’ addormentati».

Di questa ultima stagione cosa le piace citare?

«Bella ciao con Lucilla Galeazzi e Elena Ledda, Le supplici versione da palcoscenico dello spettacolo al Teatro Greco di Siracusa, Ottavia Piccolo, Vittorio Sgarbi, Il casellante che ha portato il nome del Teatro di Caltanissetta in giro per l’Italia.

Se avessi avuto la direzione dello Stabile di Catania avrei creato una compagnia di giovani e giovanissimi. Sennò rimane un lavoro sterile. Quello che accomuna me e Mario Incudine è il salto di generazione. Mario ha la metà dei miei anni. Creiamo progetti per il futuro».

Il suo prossimo progetto?

«Nishkoshe. Dio ride” stessa forma drammaturgica di Oylem Goylem (narratore musicisti) e sarà tutto sulla spiritualità umoristico paradossale: esordirà nella prossima stagione al Piccolo Teatro di Milano per due settimane. Ho i miei progetti e Mario ha i suoi ma oggi sono molto interessato a seminare futuro. Caltanissetta è stata una bellissima esperienza, ho incontrato giovani anche nelle scuole, ho trovato amici: dal sindaco a persone dello staff, Patrizia Falzone, Annarita Leta e molti altri, tutti».

Grande pacifista, ebreo di sinistra, spesso si è trovato al centro di polemiche.

«Mi hanno dato del traditore, dell’antisemita. Ho invitato queste persone a portarmi in tribunale. L’antisemitismo è un reato. Non lo fanno perché non è vero, è diffamazione grave».