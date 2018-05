Dossier di Montante, il pg della Cassazione archivia fascicoli sui magistrati

ROMA - La Procura generale della Cassazione ha archiviato la quasi totalità dei fascicoli aperti sui magistrati i cui nomi erano nell'archivio trovato nella villa di Antonello Montante con dossier dove l’imprenditore avrebbe annotato non solo gli incontri avuti con loro, soprattutto in occasioni istituzionali, ma anche presunte richieste di raccomandazioni. Lo si è appreso al Consiglio superiore della magistratura, dove oggi è stato ascoltato il procuratore di Caltanissetta Amedeo Bertone.

Anche la procura di Catania, a cui i colleghi di Caltanissetta avevano inviato gli atti un anno fa, aveva concluso i propri accertamenti con l’archiviazione.

I dossier riguardavano dieci magistrati che avevano rapporti con Montante, all'epoca in cui l'imprenditore era un paladino dell’antimafia, molti dei quali non sono più in servizio negli uffici giudiziari di Catania.