Caltanissetta, assegnata scorta al gip delle inchieste su Montante e Saguto

CALTANISSETTA - Il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica ha assegnato la scorta al Gip di Caltanissetta Maria Carmela Giannazzo, giudice che si occupa, tra gli altri, dell'inchiesta «Double Face» su presunti casi di corruzione e di spionaggio dell'ex presidente di Sicindustria Antonello Montante, e dell'inchiesta sul giudice Silvana Saguto, ex presidente della sezione misure di prevenzione di Palermo, accusata di aver gestito in modo personalistico i beni confiscati alla mafia. La decisione, secondo quanto si apprende, è stata presa «a scopo precauzionale» alla luce di un «quadro generale» che «emerge da intercettazioni» e non di un fatto specifico.