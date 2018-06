Vicenda Montante, Fava: è spartiacque la notizia dell'indagine per mafia

PALERMO - «Sulla vicenda Montante c'è una data che fa da spartiacque: il 9 febbraio del 2015. Da allora la notizia che c'è una indagine per mafia su Montante è pubblica. Da quel giorno si è in presenza di un imprenditore sottoposto ad accertamenti, il nostro compito è quello di riflettere su quello che è accaduto da quel giorno, rileggendo in modo diverso fatti e relazioni». Così il presidente della commissione regionale Antimafia, Claudio Fava, conversando con i cronisti.

E proprio la commissione regionale Antimafia oggi ha ascoltato il giornalista Attilio Bolzoni del quotidiano «La Repubblica» e l’ex manager dell’Azienda siciliana trasporti (Ast), Giulio Cusumano.