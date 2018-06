Nuovo procuratore generale a Caltanissetta: Lia Sava si è insediata

CALTANISSETTA - Lia Sava si è insediata come nuovo procuratore generale di Caltanissetta; la cerimonia si è svolta nella tarda mattinata di oggi nell’aula magna «Saetta e Livatino» del palazzo di giustizia di via Libertà. Sava prende il posto di Sergio Lari, andato in pensione lo scorso 4 marzo; negli ultimi cinque anni ha lavorato sempre a Caltanissetta ricoprendo il posto di procuratore aggiunto.

«Il mio impegno - ha detto il neo procuratore generale - sarà quello di organizzare al meglio gli uffici requirenti del distretto. Si tratta di un territorio ad alto tasso criminale che comprende zone, oltre a quella di Caltanissetta, come Gela ed Enna e le Procure devono sempre far fronte a carenze di organico che riguardano sia i magistrati che il personale amministrativo». «Non è nemmeno possibile pensare che la Procura minorile nissena, - ha aggiunto - che ha competenza sull'intero distretto, possa reggersi solo sull'impegno del procuratore e dell’unico sostituto in organico».