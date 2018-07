Incidenti, morto dopo un mese di agonia motociclista agrigentino

Caltanissetta - E’ morto stamani, nel reparto di Rianimazione dell’ospedale «Sant'Elia» di Caltanissetta dove era ricoverato dallo scorso 27 maggio, Samuele Piparo, 28 anni, di Agrigento. Il giovane era rimasto gravemente ferito in seguito ad un incidente stradale verificatosi sulla statale 190 «Delle Solfare» tra Riesi e Sommatino, nel Nisseno.



Il ragazzo era in sella alla sua moto quando, per cause non chiare, all’altezza di un incrocio, si scontrò con un’autovettura: una Citroen C3 guidata da un uomo di Ravanusa (Ag). Trasferito all’ospedale di Caltanissetta, in elisoccorso, le sue condizioni apparvero subito gravissime: i medici lo hanno sottoposto ad un delicato intervento. Dopo 34 giorni di agonia, il ventottenne è spirato stamani.