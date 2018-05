A Siracusa si parla di teatro con gli attori di "Eracle"

Nell’ambito delle iniziative collaterali alle rappresentazioni classiche delle tragedie greche, messe in scena al Teatro Greco di Siracusa dalla Fondazione Inda, iniziative organizzate dall’Associazione Amici Della Casa Del Libro “Rosario Mascali”, prosegue

l’appuntamento di Prima della Prima all'ex Convento di San Francesco in via Gargallo. Domenica 13 maggio, alle ore 11, è previsto un incontro-conversazione tra gli attori di "Eracle", tragedia diretta da Emma Dante, e i cittadini.

Si tratta di un evento culturale che mette a confronto i protagonisti delle tragedie greche con la città, un’occasione per parlare di teatro attraverso i suoi attori e protagonisti e per assaporare le fatiche, l’impegno e le” scoperte” che sono all’origine di ciò che a teatro vedremo rappresentato. Gli incontri di Prima della Prima sono patrocinati dal Comune di Siracusa e dalla Libreria Rosario Mascali.