Catania, mobilitazione dei lavoratori del settore della distribuzione

Grande mobilitazione questa mattina anche a Catania per lo sciopero nazionale indetto dalle aziende aderenti a Federdistribuzione.

Il 30 marzo 2015 – si legge in una nota sindacale - è stato firmato il contratto collettivo nazionale di lavoro del commercio, ma le aziende aderenti a Federdistribuzione non lo applicano nonostante qualsiasi trattativa sia cessata da oltre un anno. I gruppi della grande distribuzione aderenti a Federdistribuzione si rifiutano pertanto di dare applicazione all’unico contratto collettivo nazionale di lavoro valido e vigente senza neppure addurre giustificazioni, negando un diritto sancito dalla Costituzione. Circa 200 mila lavoratrici e lavoratori, ovvero il 10% degli addetti del settore, hanno subito un danno economico, sia in termini retributivi diretti che in termini di mancata contribuzione pensionistica, che si aggrava ogni mese che passa nonostante le erogazioni unilaterali operate da alcune aziende. Per tutta la giornata sono stati mobilitati I lavoratori che sono adesso in corteo nei pressi del megastore della Ikea a Catania e in altre location della provincia.

La protesta – contro l'atteggiamento irresponsabile delle aziende che da più di quattro anni non rinnovano il contratto nazionale del lavoro di appartenenza, mettendo in forte crisi sociale ed economica le lavoratrici e i lavoratori, con proposte assurde che partono da un eccessivo uso della flessibilità oraria, irrisori avanzamenti economici, e abolizione del pagamento delle malattie" - coinvolge aziende nazionali come Ikea, Auchan. Simply, Conforama, Rinascente oltre che della distribuzione cooperativa