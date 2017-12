Furti, gli addobbi natalizi in viale Jonio a Catania "vanno a ruba"

CATANIA - Decine di segnalazioni sono arrivate al Codacons da esercenti di viale Jonio a Catania su furti a catena di tutti gli addobbi natalizi posti all’ingresso dei loro negozi. «È un fenomeno che si ripete puntualmente ogni anno - dice Maurizio Giuffrida, portavoce degli esercenti colpiti dal raid - ma questo non ci scoraggia. Torneremo ad abbellire i marciapiedi, consapevoli che le decorazioni restano alla mercé dei ladri».



«Un gesto riprovevole - commenta il Codacons - che ci auguriamo non resti impunito: i sistemi di sorveglianza hanno filmato gli autori dei furti e, dunque, vi è da ritenere che si possa risalire a loro e scoraggiare il reiterarsi di simili azioni che lasciano l’amaro in bocca, soprattutto per il modesto valore della merce esportata».