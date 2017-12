Mercato ittico al Maas aperto per vigilia di Natale e Capodanno

CATANIA - Apertura straordinaria al pubblico per il mercato ittico dei Mercati agroalimentari Siciliani (Maas) di contrada Jungetto a Catania il 24 dicembre, vigilia di Natale e il 31 dicembre, vigilia di Capodanno. La decisione del Cda per offrire al pubblico la possibilità di acquistare direttamente dal mercato all’ingrosso varietà del pescato, assicurare agli operatori del settore un’opportunità di vendita straordinaria, oltre a proseguire una tradizione ormai consolidata di andare a fare la spesa al mercato all’ingrosso per acquistare il pesce «Il cda dei Maas - ha spiegato il presidente del Cda, Emanuel Zappia - è sensibile alle richieste degli operatori pertanto ha disposto una apertura straordinaria la domenica».



Ai Maas è consentito, secondo le disposizioni vigenti, accesso anche ai consumatori privati che potranno entrare a fare gli acquisti, così come nella maggior parte dei mercati ittici nazionali.