Catania, arrestato faccendiere ricercato in Francia: stava cercando di prendere il volo per Bucarest

Stava cercando di imbarcarsi sul volo Catania Bucarest. Ma è stato fermato durante un’attività di verifica documentale eseguita dalla Polizia di Frontiera Aerea in servizio all’aeroporto di Fontanarossa. In manette è finito Mario Palmonella, di 54 anni, sul quale pendeva un mandato di arresto europeo emesso dalle autorità francesi, per i reati di truffa e falsificazione di documenti contabili.

Palmonella – secondo la Polizia - sperava di potere riuscire a superare indenne i controlli in partenza, ma gli operatori della Polizia di Frontiera sono stati insospettiti dal suo atteggiamento. Palmonella, piuttosto noto alle cronache per essere stato amministratore delegato di alcune compagnie aeree, ha ricoperto anche incarichi di vertice in grosse holding finanziarie. L’uomo è stato rinchiuso nel carcere di Piazza Lanza a Catania.