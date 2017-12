Lavoratori Myrmex convocati alla Regione: sospeso sit in

CATANIA - E’ stato sospeso «in attesa di ulteriori sviluppi» dopo una convocazione a Palazzo d’Orleans da parte del Presidente della Regione Nello Musumeci di una delegazione di ex ricercatori della Myrmex, il sit in programmato per domani mattina davanti alle sede di Catania della Presidenza della Regione.

Lo rendono noto Cgil e Filctem Cgil provinciali. La protesta degli ex ricercatori della struttura era stata organizzata contro l’ipotesi di vendita al Cnr ed in vista di una riunione del Cda della Myrmex in programma il 29 dicembre.