Capodanno 2018, in piazza a Catania la magia delle luci di Festi dedicate a Vincenzo Bellini

CATANIA - Piazza Università e Piazza Duomo, a Catania, saranno il palcoscenico di «Intrecci, figurazioni in musica per Vincenzo Bellini», spettacolo di fine anno con la direzione artistica di Valerio Festi e la regia di Monica Maimone, organizzato dal Comune e dedicato al compositore Vincenzo Bellini. L’evento è stato presentato stamane in municipio dal sindaco Enzo Bianco alla presenza dell’assessore alla Cultura Orazio Licandro e del regista.

Tra le sorprese annunciate il "Palazzo che canta" in Piazza Università, preludio alla biografia di Bellini, con le finestre e i balconi animati da un coro sparso di dodici cantanti che intonano frammenti di arie belliniane e preannunciano l’ingresso di un insolito corteo preceduto da una nostalgica banda, carrozze e enigmatiche dame, che condurrà il pubblico in Piazza Duomo per assistere a un gioco di proiezioni sul Palazzo degli Elefanti a far da contrappunto al vero e proprio spettacolo aereo ideato da Festi per la regia di Maimone.

Allo scoccare della mezzanotte fuochi d’artificio virtuali illumineranno il nuovo anno e l’intera piazza si trasformerà in una discoteca senza pareti in cui brani del DJ Fractal777 FMR faranno danzare tutti sul raffinato crinale di musiche ottocentesche - belliniane in particolare - riviste in formato house.

In chiusura di conferenza stampa il sindaco ha invitato i catanesi a raggiungere il centro storico in metropolitana, che rimarrà aperta fino alle 2.30 del mattino ed ha lanciato un appello a non portare con sé giochi pirotecnici. Bianco ha definito lo spettacolo «non un semplice concerto ma un evento di assoluta originalità che punta alla nostra identità e coinvolge un gran numero di artisti mutando il cuore della città in un teatro».