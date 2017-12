A Grammichele Ius soli simbolico ai bambini stranieri residenti

GRAMICHELE - Prove tecniche di “Ius soli” a Grammichele. Una lettera simbolica conferisce la cittadinanza onoraria ai bambini stranieri nati in Italia e residenti nella città esagonale. Questa l’iniziativa promossa dall’Amministrazione pentastellata, che ha così voluto dare un segnale forte e chiaro sul delicato tema inerente l’approvazione della legge sullo “Ius soli”, che attribuisce l'acquisizione della cittadinanza italiana a coloro i quali sono nati nello “Stivale”, ma da genitori stranieri.

Argomentazioni che stanno dividendo politica e opinione pubblica. Il progetto, che ha coinvolto circa 30 bambini nati in Italia da genitori stranieri e residenti a Grammichele, ha visto l’amministrazione comunale riconoscere loro lo status di cittadini italiani. Ai piccoli, nel corso di una formale cerimonia svoltasi nell’aula consiliare del municipio, sono stati consegnati degli attestati cartacei in cui gli amministratori hanno spiegato le motivazioni che li hanno indotti a compiere questa scelta. «La nostra iniziativa nasce dalla ferma convinzione che chi nasce in Italia, frequenta le nostre scuole e vive nella nostra città, è da considerarsi a tutti gli effetti un concittadino - ha spiegato l’assessore alle Politiche sociali, Giuseppe Branciforte - la volontà di riconoscere a questi bambini il diritto sacrosanto di appartenere pienamente alla nostra comunità».

Dello stesso avviso anche il primo cittadino di Grammichele, Giuseppe Purpura, che si è espresso favorevolmente allo “Ius soli”. Un tema che, da tempo, continua a tener banco negli scranni parlamentari a Roma. Sul fronte degli oppositori dello “Ius soli”, un documento a firma del segretario regionale di Forza Nuova, Giuseppe Bonanno Conti, spiega i motivi del loro no al provvedimento adottato a Grammichele: «Innescherebbe un meccanismo di invasione preordinata e organizzata» e accusa il M5S di «stampella occulta della sinistra distruttiva della Patria a favore della sostituzione etnica del popolo italiano».

Conclude il sindaco di Grammichele, Giuseppe Purpura: «Bisogna superare questi steccati e divisioni su una vicenda di questo genere - ha spiegato - chi nasce nel territorio nazionale, a mio avviso, è da considerarsi a un cittadino italiano. Mi auguro che il nostro, seppur un gesto puramente simbolico, possa essere da stimolo a coloro i quali sono deputati a legiferare sulla questione, per risolvere quello che è un nodo esclusivamente italiano poiché, negli altri Paesi europei e statunitensi, queste barriere sono già state superate».