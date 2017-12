Catania, una ragazza contesa alla base del delitto del Fortino: arrestato un diciottenne

C’è una lite per una ragazza contesa alla base del delitto del Fortino, quando Enzo Valenti, 21 anni, lo scorso 20 dicembre, è stato ucciso per un proiettile che gli ha prima attraversato il braccio e successivamente si è conficcato nell’addome. La Procura di Catania e la Polizia hanno fatto luce sul delitto arrestando, con un decreto di fermo firmato dal sostituto procuratore Fabrizio Aliotta, Danilo Guzzetta, appena diciottenne. L’uomo è stato fermato per omicidio con l’aggravante di aver commesso il fatto per futili motivi e per detenzione e porto illegale di arma da fuoco.

La vicenda risale al 20 dicembre scorso quando Valenti era stato accompagnato al Pronto Soccorso dl Vittorio Emanuele in gravissime condizioni e dove moriva dopo un’ora per le ferite di un colpo di pistola che lo avevano attinto prima al braccio e poi al torace. La sparatoria era avvenuta in piazza Palestro. Le indagini della Polizia, coordinate dalla Procura etnea, avevano subito individuato Danilo Guzzetta come il possibile autore del delitto per via di una lite avvenuta poco prima con Valenti. E infatti anche il cellulare di Guzzetta, nelle ore del delitto, aveva agganciato i luoghi del delitto. Inoltre Guzzetta si era anche dato alla fuga e non era stato rintracciato nei giorni successivi. Le testimonianze raccolte hanno poi confrmato il quadro probatorio: Guzzetta aveva intrapreso una una relazione sentimentale con una giovane che prima era invece legata a Enzo Valenti.

Guzzetta, ormai braccato, si è presentato in Procura lo scorso 22 dicembre e alla presenza del proprio difensore, ha confessato di essere stato lui a sparare a Enzo Valenti. Gizzetta ha anche raccontato di un primo litigio con la vittima, avvenuto sotto la propria abitazione, e che poi i due si erano dati appuntamento al Fortino, per portare avanti la “discussione”.

Ma Guzzetta sul posto si è però recato non solo in compagnia di altre persone ma anche armato di pistola. Arma che ha poi usato quando la lite aveva preso una brutta piega. A quel punto è fuggito rendendosi di fatto irreperibile e evitando qualunque utilizzo di cellulari. Il ragazzo ora è rinchiuso nel carcere di piazza Lanza Il gip di Catania Santino Mirabella ha convalidato il fermo del pm ed ha emesso anche la contestuale ordinanza di custodia cautelare in carcere.