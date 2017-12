Catania, scoperto a Zia Lisa deposito di motorini rubati

CATANIA - Nella notte tra il 27 e il 28 dicembre sono stati indagati in stato di libertà due stranieri regolari, M.T. ( classe 1978) della Costa D’avorio e A.S.A. (classe 1984) del Ghana per ricettazione in concorso in quanto gestivano un deposito di ciclomotori rubati a Zia Lisa. I due sono stato scoperti un po' per caso da una volante intrvenuta in via Plebiscito per un incidente stradale avvenuto poco dopo mezzanotte e che vedeva coinvolti due veicoli.

Nel corso del controllo, gli agenti di polizia rinvenivano in uno dei veicoli alcune immagini riproducenti un garage situato in una zona nei pressi di via zia Lisa con all’interno numerosi motocicli. A seguito di controlli, i mezzi sono risultati tutti di provenienza furtiva.

Sono stati rinvenuti 25 veicoli rubati in parte smontati ed imballati per successivo rimontaggio, nonché 11 telefoni cellulari. In considerazione della nazionalità dei indagati, non si può escludere che i mezzi fossero destinati ad un mercato estero.

I mezzi sono stati tutti restituiti ai rispettivi proprietari.