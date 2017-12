Catania, nel panificio alimenti scaduti e lavoratori sfruttati a 1,66 € l'ora

CATANIA - Lavoratori sfruttati, alimenti scaduti, occupazione abusiva di suolo pubblico. E' quello che hanno trovato in un panificio-pizzeria a San Cristoforo gli uomini del Commissariati Borgo-Ognina e San Cristoforo, del Reparto Prevenzione Crimine e della Polizia Locale Reparto Annona, durante controlli straordinari nel quartieremirati alla tutela dell’ambiente, della salute pubblica e dei lavoratori.

Nel panificio/pizzeria, che si trova in via della Concordia, sono stati scoperti lavoratori in nero e tra questi una in particolare lavorava da trenta giorni senza un regolare contratto di lavoro e con una paga da fame: la "dipendente" ha raccontato di lavorare e di aver accettato una somma di 1,66 euro l’ora in quanto separata e con 2 figlie.

E' stata inoltre accertata l’invasione del marciapiede in modo da non consentirne l’accesso ai pedoni, in totale un’occupazione del suolo pubblico pari a 24,50 metri quadri, occupazione effettuata con pedane in legno contenenti migliaia di bottiglie di birra e di acqua, oltre ad una tettoia movibile.

Per tale motivo, il titolare del panificio è stato indagato in stato di libertàperché responsabile di sfruttamento del lavoratore approfittando dello stato di bisogno dello stesso, per invasione di terreni e inoltre la merce è stata sequestrata. Infine, l’Asp Igiene-Pubblica intervenuta ha contestato molteplici violazioni tra cui la presenza di alimenti (mozzarelle) con data di scadenza già superata e la presenza di contenitori non idonei alla conservazione degli alimenti.

A seguire, è stata controllata una carrozzeria insistente in un capannone di circa 200 metri quadri dal quale fuoriuscivano fumi da verniciatura molto pesanti e nauseabondi. L'attività è risultata priva di qualsiasi autorizzazione per l’immissione di fumi nell’atmosfera e con all’interno presenza di rifiuti speciali pericolosi. Per tale motivo, il titolare è stato indagato per immissione dei fumi nocivi nell’atmosfera e illegale raccolta e gestione di rifiuti speciali, l’attività è stata sottoposta a sequestr.