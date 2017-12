Confisca beni per boss famiglia mafiosa "Ragaglia" di Randazzo

CATANIA - Personale della Direzione Investigativa Antimafia di Catania, diretta da Renato Panvino, sta eseguendo il decreto di confisca beni emesso dal Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - nei confronti di Francesco Rosta, 74 anni, ritenuto elemento di vertice della famiglia mafiosa "Ragaglia" egemone nel comune di Randazzo e collegata alla famiglia mafiosa "Laudani" di Catania.

Il Tribunale di Catania - Sezione Misure di Prevenzione - ha disposto la confisca dei beni consistenti in una società operante l'attività di foraggio e allevamento di capi di bestiame, tre immobili (appezzamenti di terreni di cui uno con annesso fabbricato), una autovettura di grossa cilindrata, conti correnti e altri rapporti finanziari complessivamente stimati in circa 700 mila euro, già posti sotto sequestro nel settembre 2016 dal personale della Dia di Catania in esecuzione del decreto di sequestro emesso dal Tribunale etneo su proposta avanzata dal direttore della Dia, in sinergia con la Procura Distrettuale Antimafia di Catania diretta dal procuratore Carmelo Zuccaro.