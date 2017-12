Tentano colpo all'Unicredit di Zafferana ma fuggono senza bottino

Zafferana Etnea (Catania) - La banda del bancomat ancora in azione in provincia di Catania per un colpo questa volta però andato a vuoto. All’alba un commando di almeno quattro persone ha preso di mira la filiale bancaria dell’Unicredit di piazza Umberto a Zafferana Etnea. I malviventi, tutti con il volto travisato, hanno impiegato un autocarro “ariete” (risultato rubato poche ore prima a Nicolosi) con il quale hanno abbattuto la vetrata blindata, nel tentativo di scardinare il bancomat, senza però riuscirvi.

Evidentemente un imprevisto ha interrotto l’azione criminale e gli ignoti malviventi, consapevoli delle difficoltà, hanno rinunciato al colpo dileguandosi con altri mezzi. Scattato l’allarme sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Giarre che hanno avviato le indagini, acquisendo le immagini di video sorveglianza dell’istituto di credito nel tentativo di ricostruire la dinamica. Quello di stamane è il secondo colpo del genere. Il 16 dicembre scorso era stato asportato il bancomat del Credito Siciliano, nella centralissima via Roma usando un escavatore, poi abbandonato per strada.