Cibo, sanità, lavoro, sorrisi: gli “angeli” degli ultimi in una Catania indifferente

«Stiamo distribuendo - racconta - ogni settimana 18 tonnellate di cibo: è una follia che fotografa la Catania che soffre. E la gran parte delle famiglie che aiutiamo sono italiane e molto numerose. Famiglie in cui il capo famiglia ha perso il lavoro, sono sotto sfratto e si ritrovano in strada. Prima in macchina, anche con minori, e poi all’addiaccio. Purtroppo Catania non è una città accogliente». L’ingegnere Immè racconta di «un tessuto sociale devastato», di fronte al quale c’è una città «indifferente» che «corre il rischio di diventare razzista».

Diciotto tonnellate di cibo a settimana: un’enormità fornita per il 50% dal Banco Alimentare, partner dell’associazione nel progetto “Spendiamoci bene”: «Le persone vengono all’emporio solidale di via Sturzo con una tessera a punti (parliamo di 610 famiglie, altre 220 sono in attesa), rilasciata dal nostro centro di ascolto (secondo indicatori specifici: la residenza a Catania anteriore al 2015, un Isee inferiore a 1.000 euro annui, la presenza di minori, anziani, disabili, la perdita del lavoro, la situazione abitativa precaria). Da questi parametri individuiamo un punteggio, che si traduce nella possibilità di “acquistare” gratuitamente prodotti all’emporio. Ogni prodotto ha un punteggio e può essere “acquistato” fino al raggiungimento del tetto massimo fissato, che varia da famiglia a famiglia. Noi abbiamo voluto dare a queste persone la possibilità di recuperare la propria dignità, che è la capacità di fare scelte autonome e mai condizionate da disagio, provenienze, colore della pelle. Il recupero della capacità di fare scelte autonome qui si traduce nella possibilità di scegliere il prodotto che si vuole “comprare”. Con l’iniziativa “Spendiamoci bene”, inoltre, le famiglie “assistite” partecipano anche da volontari alle attività dell’associazione, ricevendo in cambio punti in più da spendere nell’Emporio solidale».

Oltre che dal Banco Alimentare, i prodotti provengono dalla grande distribuzione (Ipercoop, gruppo A&O-Iperfamila) e da «una cinquantina di piccoli esercizi commerciali che ogni giorno ci consentono di ritirare i prodotti freschi invenduti, che distribuiamo dalle 7 alle 19 a circa altre 570 persone che quotidianamente vengono qui senza alcuna formalità, senza bollini, dicendo semplicemente: “Ho fame”». I volontari distribuiscono anche vestiario, coperte, persino mobili usati (con cui arredano anche 8 case di accoglienza notturna con 90 posti letto per persone senza dimora e una casa di accoglienza residenziale con 8 posti letto per l’assistenza sanitaria post ospedaliera di senzatetto. Strutture che l’associazione ha in comodato d’uso gratuito o in affitto).

Ma l’associazione non fornisce soltanto supporto primario: «C’è anche l’assistenza sanitaria, col nostro ambulatorio medico solidale che consente di accedere ad analisi e accertamenti diagnostici e strumentali in giornata. Per i minori, poi, abbiamo il servizio “I love you, mama”, che ci sta particolarmente a cuore. Attraverso questo servizio, forniamo a 327 mamme di neonati tra 0 e 3 anni un’assistenza sanitaria preparto grazie alla collaborazione affettuosissima e professionalmente ineccepibile dell’ambulatorio solidale del Cannizzaro. Appena nasce il bambino, noi portiamo in ospedale il corredino e tutto ciò che serve a una mamma in un momento di grande felicità, ma anche di particolare sofferenza connessa alle situazioni di disagio. Alle mamme forniamo poi ogni settimana pannolini, passeggini, omogenizzati, girelli, giocattoli e peluche, accompagnandole con l’obiettivo di rendere normale la loro vita». Altro impegno particolarmente importante è quello svolto in via Finocchiaro Aprile 111: «C’è uno sportello legale che ha come destinatari sia gli stranieri per il disbrigo delle pratiche per la regolarizzazione, sia gli italiani che hanno perso il posto di lavoro o che hanno rapporti difficili con il locatore. Perché in questa sofferenza, tutti speculano, approfittano, vessano, mortificano. Al centro ascolto per il lavoro, cerchiamo invece opportunità di lavoro, anche momentanee, che per queste famiglie senza reddito sono ossigeno puro».

Tra i volontari anche ragazzi che, avendo commesso reati lievi, usufruiscono dell’istituto della messa alla prova: «I ragazzi sperimentano con noi un percorso di volontariato e tantissimi di loro restano. Ciò vuol dire che giovani dalla vita un po’ più agiata, a contatto con la sofferenza, recuperano il senso delle priorità».

Ma ci sono anche i momenti di svago, «feste coloratissime, in cui si tocca con mano l’amicizia, l’affetto che ci lega l’un l’altro: non siamo noi volontari da una parte e dall’altra i paria, siamo tutti parte di questa sofferenza e del tentativo di dare risposte concrete».

E tutti i volontari dicono di ricevere immensamente di più di quello che danno: «La consapevolezza che ci sono delle persone che soffrono ma che, grazie a un tuo sorriso, a un sostegno attraverso un percorso lucido, riusciamo ad aiutare avviandole verso la normalità - spiega Immè - per noi è motivo di grande gratificazione». Lo conferma Massimo Palumbo, ex presidente del Banco Alimentare, tornato a fare il volontario “basic” nei momenti liberi dal lavoro, perché «così sto più a contatto con la gente, imparo dai poveri. Si impara che siamo tutti poveri, perché tutti abbiamo bisogno di qualcosa: di un senso per vivere, per alzarci la mattina e cominciare la giornata».

Lo conferma la volontaria Jole Cavallaro, pensionata che, piuttosto che oziare, ha scelto di dedicare «parte del mio tempo ai nipotini e parte al mio prossimo che ha più di bisogno. Provo tanta gioia quando per strada incontro persone che mi salutano, mi cercano e mi abbracciano, mi raccontano le loro storie, le loro sofferenze e io cerco di dare loro un po’ di sollievo ascoltandoli e dando qualche consiglio». C’è poi Habib, imbianchino bengalese, arrivato a Catania nel 2004 a 22 anni: «Nel 2005 ho conosciuto il signor Filippo e da allora sono rimasto sempre con lui per fare volontariato, perché per me lui è come un padre, mi ha aiutato tantissimo, nessun altro mi ha supportato tanto».

E anche se sorridendo Filippo Immé assicura che fare volontariato «fa guadagnare 30 anni di vita», sottolinea anche che la gestione di tutto questo «non è facile: è tutto molto difficile e impegnativo. Noi non godiamo di sostegni, contributi, supporti da parte di nessuno. Non sempre le giornate sono serene, però ce la facciamo. Arriva sempre qualche segnale imprevisto che ci dà nuova forza: una donazione, il sorriso di un bambino, l’abbraccio di una persona». E se questi sono i segnali, nella cartella sogni c’è «un dormitorio da 150 posti letto. Prima o poi lo realizzeremo. Sono passati 7 anni da quando abbiamo iniziato questa avventura, l’Emporio alimentare è stato inaugurato il 2 gennaio 2016. Qualcuno, il giorno dell’inaugurazione, sottovoce disse: “Chisti durano 3 mesi”. Siamo invece ancora qua e vogliamo restarci. Se Catania vuole realmente rinascere, non può permettersi di lasciare indietro famiglie e quartieri abbandonati a loro stessi». Eppure, basterebbe poco, anche solo un segnale dalla pubblica amministrazione, che «potrebbe sgravare parzialmente le imposte sui rifiuti solidi urbani alle aziende della Gdo che donano prodotti in prossimità di scadenza. È semplice». Ma estremamente complicato, se gli ultimi non sono nelle priorità delle istituzioni.