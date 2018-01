Aci Trezza, spaccata nella notte di Capodanno: colpo da 100 mila euro

CATANIA - Ci si attendeva il “puntuale” assalto al bancomat, come durante ogni notte di San Silvestro (lo scorso anno, ad esempio, furono presi di mira gli uffici postali di San Giovanni Galermo e quello di via Dottor Consoli: in entrambi i casi i colpi andarono a vuoto, nella seconda circostanza grazie anche all’immediato intervento dei carabinieri), invece alla mezzanotte di ieri i delinquenti di casa nostra si sono dedicati alla non meno remunerativa variante della “spaccata”.

Nel mirino, in particolar modo, è finito il negozio “Kiton Klain” di via provinciale 5, all’ingresso di Aci Trezza. E il danno arrecato pare sia prossimo ai centomila euro.

I delinquenti, incuranti dei rischi che hanno effettivamente corso in una strada ad alto transito, ma consapevoli del fatto che a quell’ora avrebbero avuto certamente qualche minuto per colpire quasi indisturbati in conseguenza di brindisi e similari, con un’automobile hanno mandato in frantumi la vetrina del negozio e vi hanno fatto immediata irruzione razziando, in particolar modo, porcellane e soprattutto oggetti in argento.

Dalle riprese a circuito chiuso già acquisite dai carabinieri della compagnia di Aci Castello, si notano distintamente i movimenti frenetici dei malfattori dopo la “spaccata”. Una “spaccata”, fra l’altro, non immediata, visto che la vetrina ha tenuto ad almeno tre o quattro botte in retromarcia dell’auto utilizzata dalla banda, che una volta eseguito il colpo si è dilegiata a tutta velocità.

Ovviamente chi ha eseguito il raid ha badato bene ad assumere gli accorgimenti necessari per evitare di farsi identificare, ma i militari dell’Arma stanno lavorando alacremente, acquisendo anche altre immagini a circuito chiuso e non è escluso che sulla vicenda non possano esserci sorprese.