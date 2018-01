Mascali, insulti e minacce sui muri della casa del presidente del Consiglio

«Presidente ..., incapace, dimettiti». Inquietante atto intimidatorio nei confronti del presidente del Consiglio comunale di Mascali, Giuseppe Priolo. Ignoti, probabilmente nella scosa notte, hanno vandalizzato la parete esterna dell’abitazione privata del rappresentante comunale, in via Domenico Nicolosi a Nunziata, con pesanti scritte minacciose e frasi offensive.

Appare del tutto evidente che le volgari scritte siano collegate alle ultime vicende politiche in Consiglio comunale a Mascali che hanno visto protagonista il presidente del Consiglio. In pieno clima natalizio è stato prima bocciato dai revisori il Bilancio di previsione 2017 determinando, in aula consiliare non poche tensioni e pochi giorni dopo la bocciatura, in aula consiliare, del Piano triennale delle opere pubbliche, comportando lo slittamento, di un mese, del Bilancio.

L’inquietante, quanto indecifrabile episodio della notte scorsa, è stato denunciato ai carabinieri della Stazione di Mascali che sulla delicata vicenda hanno avviato le indagini.