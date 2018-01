Catania, l'ispettore Licari è finalmente tornato a casa

Il sindaco di Catania, Enzo Bianco, si è recato a far visita all’ispettore Luigi Licari, aggredito e ridotto in fin di vita lo scorso 2 settembre per avere impedito il transito di uno scooter in una zona chiusa al traffico.

Il vigile urbano sta meglio e, circondato dall’affetto dei suoi familiari, ha lasciato il centro di riabilitazione di Cefalù per far ritorno a casa. "Sono felice di averlo visto in via di guarigione, dopo quei giorni terribili", ha commentato il sindaco Bianco.