Catania, l'assessore Scialfa si è dimessa: «Ho deciso di voltare pagina»

L’assessore Valentina Scialfa ha rassegnato le dimissioni nelle mani del sindaco Enzo Bianco. "Ho deciso di voltare pagina – ha detto l’ormai ex assessore - rispetto al mio impegno diretto nella gestione amministrativa e di interrompere quindi la mia esperienza in Giunta".

Una decisione che era anche maturata da tempo: “Ma ho voluto concludere il 2017 affinché l'anno scolastico e la stagione sportiva potessero avviarsi con serenità e fosse firmato il bando sulle Periferie - dal sindaco e dal presidente del Consiglio, pochi giorni fa a Roma - in cui sono presenti, nei 58 milioni previsti per Catania, anche la ristrutturazione del PalaGalermo e della scuola Brancati dove nascerà il primo liceo a Librino, dopo la storica istituzione dei due istituti omnicomprensivi. Abbiamo lavorato in questi anni per una vera e propria rinascita della città sotto tutti i punti di vista che si consoliderà: Catania è ormai destinata a diventare una capitale del Mediterraneo".

Il sindaco Bianco ha accettato le dimissioni e si è detto "profondamente rammaricato per la decisione”.