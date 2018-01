Catania, vento troppo forte, crolla soffitto al Garibaldi Centro

A causa del forte vento che soffia da ore nel Catanese è crollato parte del controsoffitto del nuovo reparto di Osservazione Breve Intensiva dell’ospedale Garibaldi Centro di piazza Santa Maria di Gesù, nel capoluogo etneo.

Parte del tetto ha ceduto improvvisamente. Solo una grande paura per alcune persone presenti al momento del cedimento. La struttura ospita pazienti che arrivano al Pronto Soccorso e che hanno bisogno di approfondimenti diagnostici ed è stata inaugurata a fine ottobre.

Centinaia le chiamate alla Sala Operativa dei Vigili del fuoco per segnalare cartelloni pubblicitari divelti, alberi abbattuti e oggetti che ostruiscono le strade in tutta la provincia. Il vento ha spinto al centro della carreggiata alcuni cassonetti dei rifiuti lungo Circonvallazione di Catania. Disagi in via Leucatia, nel quartiere residenziale Canalicchio, per un albero abbattuto che ha danneggiato i cavi elettrici, lasciando un intero rione al buio. Difficoltà anche nella zona tra Viagrande, Sant'Agata Li Battiati e Misterbianco, Mascalucia, Gravina di Catania e Trecastagni.

"Causa forte vento, caduta alberi, rami e pericoli vari - scrive il sindaco di Battiati, Nunzio Rubino, sulla sua pagina Facebook -. Purtroppo anche un palo della pubblica illuminazione ma grazie alla segnalazione di concittadini ed all’intervento dei vigili del fuoco prontamente rimesso in sicurezza. Evitate di star fuori".

L'autostrada A18 Messina-Catania è bloccata per la caduta di un grosso albero sulla carreggiata in direzione del capoluogo etneo. Prevista l’uscita obbligatoria a Fiumefreddo. E’ chiuso anche il Casello di Giarre (direzione Catania) per la presenza di un palo della luce abbattuto sulla strada. Traffico rallentato per gli automobilisti che percorrono l'autostrada A18 in direzione Messina per la presenza di alcuni alberi abbattuti in carreggiata, ma che non hanno reso necessaria la chiusura al traffico. La Strada Statale che collega Fiumefreddo a Giarre al momento è l’unica via alternativa possibile.

Disagi anche per i passeggeri di alcuni aerei il cui atterraggio era previsto per stamane nello scalo di Catania: tre voli della Ryanair sono stati dirottati negli scali di Comiso (Ragusa) e Lamezia Terme (Catanzaro).