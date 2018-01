Catania, condanne definitive, in quattro arrestati per espiare la pena

Le pene sono divenute definitve e la Squadra Mobile li ha arrestati Nell’ambito in esecuzione di ordini di esecuzione per la carcerazione disposti dall’Autorità Giudiziaria.

Si tratta di Antonino Meli, 63 anni, pregiudicato per il quale la Procura Generale della Corte di Appello di Catania ha emesso un ordine di esecuzione per la carcerazione dovendo espiare una pena residua di 10 mesi 10 e 7 giorni di reclusione per associazione per delinquere di stampo mafioso in quanto ritenuto facente parte del clan Santapaola – Ercolano..

Arrestato anche Domenico Messina, 74 anni, pregiudicato, che deve espirare espiare 6 anni di reclusione per riciclaggio e ricettazione.

In manette pure Andrea Sebastiano D’Emanuele di 33 anni, pregiudicato, che deve scontare 4 anni e 6 mesi per illecita concorrenza con minaccia o violenza.

Infine la Polizia ha notificato l’ordine di carcerazione ad Alfio Marletta 41 anni, pregiudicato, che deve espitrare una pena residua di 6 anni di reclusione per associazione per delinquere, truffa e ricettazione.