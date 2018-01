Inchiesta Kronos, arrestati due presunti affiliati ai clan

I Carabinieri della Compagnia di Palagonia hanno arrestato due presunti esponenti del clan Santapaola Ercolano e alla famiglia Nardo di Lentini. In manette, in esecuzione di un ordinanza cautelare in carcere, emessa dal Gip del Tribunale di Catania su richiesta della Dda etnea sono finiti Carmelo Terranova di 44 anni di Palagonia, già ai domiciliari, e Antonino Giovanni Fratullo di, 54 anni, di Scordia, già detenuto nel carcere di Bicocca.

Il provvedimento scaturisce da un’attività del Ros di Catania (nell’ambito dell’inchiesta kronos) che ha permesso di raccogliere elementi e fonti di prova a carico dei due , in relazione alla loro presunta appartenenza alla famiglia mafiosa “Santapaola – Ercolano” di Catania (Terranova) e alla famiglia “Nardo” di Lentini (Fratullo).