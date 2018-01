Mattarella sarà il primo Capo dello Stato a visitare Librino

CATANIA - «Catania attende a braccia aperte il presidente della Repubblica Sergio Mattarella». Lo ha detto il sindaco di Catania Enzo Bianco parlando dei principali appuntamenti del programma della visita prevista per il pomeriggio del prossimo 16 gennaio.

«Il Presidente Mattarella - ha sottolineato - sarà il primo Capo dello Stato a visitare il rione di Librino, come segno di attenzione a un quartiere in cui Catania gioca una partita importante per proprio futuro. Inaugurerà la prima tranche del Parco di orti e frutteti urbani che si sta sviluppando in quel territorio e assisterà alla consegnerà dei lavori della rimanente parte dell’opera, dove sarà realizzata anche una pista ciclabile. Poi presenzierà alla cerimonia di intitolazione di un viale cittadino a un grande Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, che Catania vuole ricordare. Inviteremo alla cerimonia i sindaci della Città Metropolitana e del Distretto del Sud-Est Sicilia».

Il Presidente Mattarella presenzierà in serata alla prima della «Rondine» di Giacomo Puccini. «Per la prima volta - ha detto Bianco - il Capo dello Stato all’inaugurazione della stagione lirica del Teatro Massimo Vincenzo Bellini: un riconoscimento del Presidente alla Catania che ama la Cultura, a tutti i cittadini appassionati di Musica e al nostro Teatro».

A Librino il capo dello Stato dovrebbe presenziare all’inaugurazione di un viale dedicato dal Comune (e dal sindaco Bianco) all’ex presidente Carlo Azeglio Ciampi. Il viale è proprio quello che porta all’entrata principale del nuovo ospedale San Marco che il presidente dovrebbe visitare subito dopo per prendere contezza di una delle opere sanitarie più moderne del Meridione. In serata invece Mattarella è atteso al teatro Bellini.

Qualche giorno prima, il 14 gennaio, invece, il presidente della Repubblica è atteso nei paesi del Belice per la cerimonia inaugurale delle celebrazioni dedicate al 50°anniversario del terremoto. La cerimonia si terrà alle 11 nell’auditorium Giacomo Leggio di Partanna.