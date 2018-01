Esce con l'auto, ma era ai domiciliari: arrestato pregiudicato catanese

Catania - Nel corso della notte personale di una Squadra Volante della Polizia di Catania, durante un normale servizio di controllo del territorio, attraversando via Galermo, ha riconosciuto un noto pregiudicato catanese, in atto sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, il quale viaggiava alla guida di un’autovettura che alla vista della pattuglia ha aumentato bruscamente la velocità sino ad arrestare la marcia nei pressi della propria abitazione, dove il malvivente, Luca Aurora, 26 anni, ha abbandonato il mezzo per rientrare subito a casa.

Il pregiudicato è stato arrestato per il reato di evasione e resistenza a pubblico ufficiale e trasferito nelle locali camere di sicurezza in attesa dello svolgimento del rito per Direttissima.