Sos Codacons per degrado città: aperto sportello per segnalazioni

PALERMO - «I siciliani sono costretti a fare tutti i giorni i conti con buche stradali, marciapiedi rotti, cassonetti della spazzatura stracolmi, rifiuti, sporcizia, automobili parcheggiate in modo selvaggio, aiuole e parchi abbandonati a se stessi, e chi più ne ha più ne metta e spesso vorrebbero denunciare lo stato di incuria di strade e quartieri, ma non sanno a chi rivolgersi: da oggi il Codacons mette a loro disposizione uno sportello dove segnalare le situazioni di degrado, di pericolo, di inciviltà o di incuria riscontrati in tutti i comuni dell’isola». Lo dice Francesco Tanasi, segretario nazionale Codacons che lancia la campagna contro il degrado delle città.



Le segnalazioni (corredate da foto) si trasformeranno in denunce da parte del Codacons alle autorità competenti, «affinché le criticità che indicate siano risolte dai soggetti competenti: comuni, vigili urbani, Asp, Procure», aggiunge Tanasi.

L’associazione invita i cittadini a denunciare il degrado inviando una mail all’indirizzo info@codaconsicilia.it o inviando fax allo 095441010.