Dodici colpi di cannone: a Catania via alla festa di Sant'Agata

CATANIA - Oggi sono iniziati ufficialmente, come da programma, con le “manifestazioni culturali, sociali e sportive”, i festeggianti patronali invernali, lunghi più di un mese, in onore di Sant'Agata, salutati a mezzogiorno, all'ora consueta della preghiera mariano-evangelica dell'Angelus, dallo sparo a salve di 12 colpi a cannone dal porto in segno di onore, di festa e di esultanza.

Palazzo degli Elefanti ha aperto il portone di piazza Duomo per accogliere, dalle 10 alle 13, cittadini e turisti e per offrire ai visitatori - condotti gratuitamente dall'Associazione guide turistiche Catania presieduta da Giusy Belfiore alla conoscenza delle tante opere d'arte conservate ed esposte - il tradizionale concerto inaugurale, quest'anno affidato, col tema “Il mare racconta”, alla riconosciuta bravura dell'ensemble “Broken Consorts” che si è esibita nell'elegante salone “Bellini” con un gradevole e raffinato incontro di culture e provenienze musicali, sotto il segno del mare.

Il gruppo musicale, sorto dalla collaborazione di artiste professioniste affermate sia come soliste sia in formazioni cameristiche e lirico-sinfoniche, si avvale del grande lavoro di ricerca, scrittura e direzione della compositrice catanese Carmen Failla ed è composto da Francesca Laganà (voce), Loredana Sollima (flauto), Rosa Alba Nicolosi (violino), Natalina Messina (violoncello), Angela Minuta (arpa) e Filippo Fasanaro (percussioni).

Da domani sarà fruibile l'itinerario “Sant'Aituzza” curato dal Museo diocesano e guidato in collaborazione con le antiche chiese del “circuito agatino”: “San Biagio in Sant'Agata alla Fornace”, primaziale “Sant'Agata la Vetere”, santuario diocesano “Sant'Agata al Carcere”.

Il primo appuntamento in Cattedrale mercoledì riguarda “celebrazioni e incontri di catechesi nei mercoledì del mese di gennaio per tutti i devoti e i soci delle associazioni agatine”.