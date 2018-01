Mascali, rissa per contendersi una casa: arrestate tre donne

Una furibonda lite degenerata in violenta rissa a Mascali, per contendersi un appartamento di proprietà di un 73 enne morto nei giorni scorsi e che non avrebbe lasciato alcun testamento.

La casa nel frattempo occupata dalla convivente dell’anziano defunto, una 59enne romena, ha generato gelosie tra i parenti diretti del defunto che, nell’intento di conquistare quell’alloggio con la forza, hanno affrontato la romena e da lì a poco, l’accesa discussione si è trasformata in una baruffa che ha coinvolto cinque persone, con botte da orbi per strada.

Alcuni passanti notata la scena, hanno immediatamente allertato i carabinieri intervenuti nei minuti successivi e che, tra non poche difficoltà, sono poi riusciti a sedare la rissa. Ricostruita la vicenda i carabinieri della locale Stazione hanno proceduto all’arresto di tre donne (di 46 anni, 45 e 59 anni), di cui una di nazionalità romena e deferito altre due persone (un 18enne e un 41enne), per rissa aggravata in concorso. I tre arrestati, espletate le formalità di rito, su disposizione dell’autorità giudiziaria, sono stati poi rimessi in libertà.