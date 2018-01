Catania, muratore in bilico nel cantiere, il blitz dei poliziotti

Era in pensione, ma lavorava lo stesso a nero e senza alcuna misura di sicurezza. E’ quanto hanno appurato i poliziotti del commissariato di Borgo Ognina durante l’attività di controllo nel quartiere di Picanello a Catania dove hanno notato un cantiere edile con lavori in corso, volto alla realizzazione di più piani.

Oltre al muratore pensionato che era in bilico ad alta quota poggiato su una struttura precaria con rischio di caduta dall’alto (circostanza aggravata dalle raffiche di vento presenti quel giorno) c’erano anche altri muratori che al momento del controllo, non indossavano alcun sistema di protezione e operavano in condizioni di pericolo. Inoltre, i ponteggi erano privi di parapetti con rischio di caduta dall’alto di cose e persone.

I poliziotti sono così intervenuti e hanno immediatamente messo in sicurezza i muratori sottoponendo al sequestro penale il cantiere edile e sospendendo i lavori. Il titolare dell’impresa è stato denunciato per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro e sono stati informati per quanto di competenza, l’Asp e l’Ispettorato del Lavoro, al fine di accertare la posizione dei lavoratori e la concessione edilizia.