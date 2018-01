Cane Indic fiuta droga nell'avvolgibile del bagno: arrestati due nigeriani

CATANIA - Due nigeriani di 30 e 28 anni sono stati arrestati da carabinieri di Mascali, coadiuvati da militari del nucleo Cinofili di Nicolosi, per spaccio di sostanze stupefacenti. Nel cassonetto dell’avvolgibile del bagno della loro abitazione, grazie al fiuto cane Indic, militari dell’Arma hanno trovato 40 grammi di marijuana e successivamente sequestrato altri 5 grammi della stessa droga e materiale per il confezionamento delle dosi di stupefacente. Gli arrestati, in attesa della direttissima, sono stati trattenuti in camera di sicurezza.