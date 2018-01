Catania, ubriaco e senza patente, sperona l'auto della Polizia: arrestato

Prima è stato visto sfrecciare nella corsia di emergenza della tangenziale di Catania in direzione di Siracusa e quando la una pattuglia della Polizia Stradale ha intimato al conducente della Fiat Punto di fermarsi, ha accelerato per tentare la fuga. Da qui ne è nato un inseguimento al termine del quale Salvatore Privitera, 38 anni (nella foto), è stato arrestato.

L’uomo non ha esitato più volte a speronare l’auto della polizia stradale e persino di investire uno dei poliziotti che aveva cercato di bloccarlo. Un inseguimento che è proseguito lungo la galleria “Pietro Dell’Ova”, poi è uscito allo svincolo di “Gravina di Catania”, poi per la via Etnea a Gravina, in direzione Catania. Nel corso della fuga oltre che speronare più volte l’auto della polizia ha anche urtato un autocarro in transito con delle persone a bordo.

Quando l’auto della polizia è stata resa inservibile per via dei danni procurati dal fuggitivo è giunta un’auto del Reparto Prevenzione Crimine Sicilia Orientale. Alla fine e dopo un’ora Privitera è stato spinto a dirigersi verso via Quartararo, una strada senza sbocco, dove è stato finalmente bloccato. Privitera era in evidente stato di ubriachezza. La Polizia gli ha contestato la guida in stato di ebbrezza a seguito di incidente, la guida senza senza patente, l’assenza di assicurazione, l’inottemperanza all’Alt della Polizia, l’aver guidato contromano, la mancata revisione del veicolo e il non avere indossato le cinture di sicurezza.