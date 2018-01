Giarre, scoperto un supermarket della droga nel quartiere Jungo

Un supermarket della droga nel quartiere popolare Jungo a Giarre. Ieri sera alle 19.30 il blitz dei carabinieri della compagnia di Giarre in via Settembrini che, al termine di una rapida attività investigativa, hanno arrestato in flagranza di reato un 33enne con precedenti di polizia, sorpreso mentre era intento a spacciare la droga in un cortile del quartiere.

Nella successiva perquisizione domiciliare i carabinieri hanno scoperto un mini supermercato. Nell’alloggio popolare sono stati rinvenuti 45 involucri di plastica termosaldata contenenti “cocaina”; 42 dosi di “marijuana”; una busta contenente circa 50 grammi di “marijuana” sfusa nonché delle modiche quantità di “eroina”, “cocaina” e “hashish”; una somma in contanti equivalente a 1.580 euro probabile provento dell’attività di spaccio; del materiale e sostanze da taglio utili al confezionamento delle sostanze stupefacenti.

La droga e il denaro sono stati sequestrati mentre l’arrestato, in attesa della direttissima, è stato condotto agli arresti domiciliari.