Auto perde controllo in autostrada ad Acireale: gravi due ventenni

Acireale (Catania) - Drammatico incidente autonomo all’alba, in autostrada, poco dopo lo svincolo per la barriera di Acireale. Una Bmw X5 che viaggiava in direzione Catania avrebbe improvvisamente perso il controllo e, dopo una serie di carambole, si è ribaltata al centro della carreggiata. L’auto, in seguito al terribile impatto, si è trasformata in un ammasso di lamiere, tanto da rendersi necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Riposto che, mediante l’uso dei divaricatori, sono poi riusciti liberare gli occupanti, si tratta di due 19enni, tra cui il conducente, e di un 29enne, tutti ripostesi, rimasti incastrati nell’abitacolo per lunghi minuti prima dell’arrivo dei soccorsi.



Sul posto sono intervenute tre ambulanze del 118. Il conducente dell’auto, di Riposto, ha riportato diversi traumi da schiacciamento ed è il più grave: trasportato all'ospedale Cannizzaro di Catania, è stato subito operato ed è in Rianimazione. Grave anche uno dei due passeggeri, un 29enne, di Torre Archirafi, che ha riportato un trauma cranico, condotto al Garibaldi vecchio di Catania e infine il secondo passeggero, un altro 19enne, anche lui ripostese, che ha riportato un trauma ad una gamba. Questo ultimo è stato invece accompagnato all’ospedale di Acireale. I rilievi del grave incidente sono stati eseguiti dalla Polstrada che sta adesso ricostruendo la dinamica dell’incidente autonomo.