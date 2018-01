Catania, usa minorenne per confezionare droga: arrestato spacciatore

CATANIA - Si faceva aiutare da una minorenne per confezionare dosi di marijuana nella sua abitazione, nel villaggio Dusmet di Catania. E’ l’accusa contesta da personale del commissariato della polizia di Stato Borgo Ognina a Nicola Sparti, di 39 anni. Durante l’operazione, nascosta anche in un muretto a secco nascosta da un sasso, grazie al fiuto del cane Jagus è stato sequestrato complessivamente circa un chilogrammo di droga, oltre a 400 euro in contanti ritenuto provento dello spaccio e materiale per confezionare dosi.

La ragazza è stata denunciata alla Procura per i minorenni di Catania e affidata al genitore al fine di vigilarne sulla condotta. A margine dell’operazione antidroga personale del commissariato Borgo Ognina ha indagato in stato di libertà due pusher sorpresi a spacciare in zona.