Droga, preparava dosi in un casolare-laboratorio: pusher in manette

Aci Catena (Catania) - Circa un chilo di marijuana è stato sequestrato dai carabinieri nell’abitazione, ad Aci Catena (Catania), di un uomo di 35 anni, Emanuele Palermo, che è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti. All'interno di un casolare in via Federico de Roberto, i militari hanno trovato anche 4 bilancini elettronici di precisione nonché vario materiale comunemente utilizzato dagli spacciatori per preparare le dosi di stupefacente da porre in commercio. L’arrestato è stato rinchiuso nel carcere di Catania Piazza Lanza.