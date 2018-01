Va a rubare autoradio con la compagna e il figlio di 7 anni: arrestato

CATANIA - Per forzare un’autovettura e rubare a Catania un’autoradio, un uomo di 40 anni, Francesco Marletta, ha portato con sé, probabilmente per depistare eventuali controlli, la compagna di 38 anni ed il figlio di 7, ma è stato bloccato ed arrestato da agenti della Polizia di Stato. La compagna è stata denunciata per lo stesso reato. E' accaduto in Via Fiorentino, dove un poliziotto libero dal servizio ha notato l’uomo mentre forzava la portiera di un’Alfa Romeo "147" ed appropriarsi dell’autoradio. Dopo il furto i due hanno tentato di allontanarsi ma sono stati bloccati dall’agente con l’ausilio dell’equipaggio di una Volante. L’uomo è stato rinchiuso nelle camere di sicurezza della Questura in atteso del processo per direttissima.