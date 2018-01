«In questo pronto soccorso si aspetta troppo»: botte a poliziotto e metronotte 19/01/2018 - 21:09 di Redazione

Nell'ospedale Vittorio Emanuele di Catania, le due vittime erano intervenute per sedare l'animo di un 46enne, parente di un astante. L'uomo, fuggito in un primo tempo, è stato identificato e portato in questura

CATANIA - Un 46enne che lamentava tempi lunghi d’attesa per un familiare nel pronto soccorso dell’ospedale Vittorio Emanuele ha aggredito, colpendoli con calci e pugni, un agente di polizia di Stato e un metronotte, provocando ferite giudicate guaribili in 7 giorni al primo, e a 12 giorni al secondo. L’uomo è subito fuggito con uno scooter.

Agenti della squadra mobile lo hanno identificato e condotto in Questura, accusandolo di aggressione e resistenza a pubblico ufficiale. Parente dell'aggressore era una donna che, per un trauma alla mano, era stata classificata con un "codice verde". Il pronto soccorso del Vittorio Emanuele è stato nei primi giorni del 2017 teatro di un "raid punitivo" compiuto da sette persone nei confronti di un medico che si era rifiutato di fornire i dati su una paziente che aveva curato poco prima e che uno degli aggressori riteneva fosse la donna gli aveva tamponato l'auto.