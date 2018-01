Trecastagni, nascondeva 90 chili di marijuana in una garage: arrestato

In un garage di Trecastagni nascondeva circa 90 kg di marijuana. Per detenzione ai fini di spaccio di droga è stato così arrestato Andrea Alessandro Fusto di 23 anni. I poliziotti della Squadra Mobile di Catania hanno eseguito una perquisizione all’interno di un garage nella disponibilità di Fusto dove è stata trovata la droga nascosta in uno scatolone in sei confezioni in plastica sottovuoto. Fusto è stato rinchiuso in carcere.